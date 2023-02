Margrethe kijkt niet naar The Crown: ’Zou me mateloos ergeren’

The Crown is een gedramatiseerde serie over het Britse koningshuis, waarin de regeerperiode van Elizabeth centraal staat. Om die reden zou Margrethe niet naar de serie kunnen kijken. „Ik kende de familie zo goed dat ik me mateloos zou ergeren als er dingen worden gezegd die zij nooit zouden zeggen, of als er op een manier wordt gesproken waarvan ik denk dat zij dat niet zouden doen.”

Margrethe beschreef koningin Elizabeth verder als haar rolmodel en iemand met wie ze een goede band had. In het interview zegt Margrethe dat zij elkaar vaak tijdens de kerstperiode in Londen ontmoetten, wat altijd „zeer gezellig” was.

In het persoonlijke gesprek met de krant vertelde Margrethe ook over onder meer de oorlog in Oekraïne, haar plichten als vorstin en ook haar beslissing om de titels van haar kleinkinderen af te nemen.