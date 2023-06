Lieke Martens getrouwd met Benjamin van Leer

Martens (30) en Van Leer (31) zijn inmiddels zo’n vijf jaar bij elkaar. In 2021 waren de twee verloofd. Ze hebben elkaar ontmoet toen ze allebei nog voetbalden. Martens speelt momenteel bij Paris Saint-Germain. Van Leer is inmiddels gestopt met zijn voetbalcarrière, en makelaar in Spanje geworden. RTL Boulevard meldt dat het paar in Spanje is getrouwd.