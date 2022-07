Queen Elizabeth terug op Windsor Castle na bezoek aan Schotland

Queen Elizabeth Ⓒ Getty Images

Koningin Elizabeth is na ruim een week weer terug op Windsor Castle, melden verschillende Britse media. De 96-jarige koningin was de afgelopen tijd in Schotland voor een officieel bezoek en bracht ook tijd door op het landgoed Sandringham in Norfolk.