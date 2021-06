Nickelodeon-ster Drake Bell mogelijk achttien maanden de cel in

Bell, vooral bekend uit de jongerenserie Drake & Josh, werd eerder deze maand opgepakt in Cleveland. Hij zou het slachtoffer in 2017 online hebben leren kennen en ontmoette haar later tijdens zijn concert. Het meisje was destijds 15 en Bell 31. Online zouden de twee ongepaste gesprekken hebben gevoerd.

Het is niet de eerste keer dat Bell in aanraking komt met justitie. Hij werd eerder veroordeeld tot vier dagen gevangenisstraf voor rijden onder invloed. In augustus beschuldigde zijn ex-vriendin hem van verbaal en fysiek misbruik. Bell heeft die beschuldigingen tot dusver ontkend.