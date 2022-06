Rebel Wilson over gedwongen coming-out: het was een heel moeilijke situatie

„Bedankt voor jullie opmerkingen, het was een heel moeilijke situatie, maar ik probeerde het elegant aan te pakken”, schrijft Wilson onder een berichtje van een journalist over het onderwerp.

Rebel Wilson maakte afgelopen week via Instagram bekend een relatie te hebben met een vrouw. Zaterdag bleek dat zij dit mogelijk niet helemaal uit vrije wil had gedaan. Een columnist van de Sydney Morning Herald schreef namelijk dat het dagblad de actrice vlak voor haar coming-out twee dagen de tijd had gegeven om te reageren op een nog niet gepubliceerd artikel waarin haar relatie met een vrouw bekend zou worden gemaakt.

De hoofdredacteur van de krant heeft inmiddels op de situatie gereageerd en schrijft dat het dagblad Wilson slechts gevraagd heeft of ze iets wilde zeggen over haar nieuwe liefde. „We zouden dezelfde vragen hebben gesteld als Wilsons nieuwe liefde een man was geweest”, schrijft Bevan Shields. „Om te zeggen dat de Herald Wilson wilde ’outen’, is verkeerd.”