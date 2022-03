Paul McCartney (79) bevestigd voor festival Glastonbury

TV

Songfestivallied De Diepte was bijna niet bij commissie terechtgekomen

Het had niet veel gescheeld of S10 had De Diepte, het liedje waarmee ze naar het Eurovisie Songfestival gaat, niet ingeleverd bij de selectiecommissie van AvroTros. Pas vlak voor de inleverdeadline stuurde ze een ruwe demo in, vertelt de zangeres aan het ANP.