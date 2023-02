Ilse DeLange sleept opnieuw Amerikaanse countryprijs in de wacht

DeLange werd maandag verrast tijdens een etentje met vrienden in Nashville, zo meldt ze op Instagram. „Ik wist dat ik genomineerd was maar in mijn gedachten was dit allang geweest en uitgereikt maar dat bleek dus anders”, schrijft ze. „Het mooiste (...) was dat er zoveel liefde voor elkaar en voor muziek in de ruimte hing. Dankbaar voor deze mooie award en daarnaast vooral dankbaar voor zoveel mooie lieve vrienden die mij toejuichen (of terugfluiten wanneer nodig) waarbij we elkaar allemaal de wereld gunnen.”

Naast DeLange waren ook Kaylee Bell (Nieuw-Zeeland), Dallas Smith (Canada) en The Wolfe Brothers (Australië) genomineerd.