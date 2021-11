Linda de Mol en Egbert-Jan Weeber samen in thrillerserie

De serie is vanaf 2 januari te zien bij SBS6. Andere rollen zijn er voor Chris Zegers, Hannah Hoekstra, Urmie Plein, Peter Blok, Mark Rietman, Ricky Koole, Susan Visser en Kasper van Kooten.

Diepe Gronden is geschreven door Lex Passchier, geregisseerd door Will Koopman en wordt geproduceerd door ITV Studios. Linda de Mol is momenteel in de bioscopen te zien in de hitfilm Alles op Tafel.