Natalie Portman in tranen door overspelige echtgenoot: ’Ze voelt zich vernederd’

Na ruim tien jaar is het huwelijk van Natalie Portman (41) en Benjamin Millepied (46) op springen komen te staan. Reden? De Franse choreograaf zou de Black Swan-actrice hebben bedrogen met de 25-jarige klimaatactiviste Camille Étienne. En dat is Natalie niet in de koude kleren gaan zitten. „Ze ziet er doodongelukkig uit.”