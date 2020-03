Camila Cabello stelt wereldtournee uit

Camila zou eigenlijk op 15 juni in de Ziggo Dome in Amsterdam optreden, maar vanwege het coronavirus is besloten om de tournee op te schuiven. „Met al het nieuws dat continu naar buiten blijft komen en veel dingen die onzeker zijn, nemen we extreme maatregelen om onszelf, ons team, onze dansers, onze band, onze crew en uiteindelijk ook jullie te beschermen”, zegt Camila in een lange verklaring aan haar fans.

„We kunnen de repetities niet beginnen zonder mensen in gevaar te brengen. Met zoveel onzekerheid en geen definitief einde in zicht, denk ik dat dit het verantwoordelijkste is om te doen”, aldus de zangeres, die daarna laat weten binnenkort met meer informatie te komen over de nieuwe tourdata.

Naast Nederland zou Camila dit jaar ook nog optreden in onder meer Oslo, Dublin, Antwerpen en Milaan. Ook zou ze de Verenigde Staten nog aandoen met haar concertreeks die in het teken staat van haar album Romance, dat in december verscheen.