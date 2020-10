’Buiten is het feest’ beklemmend misbruikdrama

De twee zusjes proberen elkaar te beschermen in deze boekverfilming, over misbruik achter de façade van een zonnig gezinnetje. Na een tijdssprong krijgt de volwassen Willemke, die inmiddels door het leven gaat als zangeres Sonne, weer met diezelfde verantwoordelijkheid te maken. Hannah sterft na een ongeluk en dus moet haar dochtertje worden beschermd tegen de biologische vader, met wie zij uiteindelijk niet is opgegroeid. Kees (Eelco Smits) staat zelf al snel met een poeslief gezicht voor de deur. „Het zou zo jammer zijn om de instanties te moeten inschakelen.”

Scenarist Karin van Holst Pellekaan (Lijn 32, De Surprise) paste Arthur Japins oorspronkelijke vertelstructuur aan, om twee tijdlijnen met elkaar te kunnen verweven. De grote hoeveelheid flashbacks, waarin het misbruik steeds gruwelijker naar de voorgrond treedt, geeft zo gewicht aan Sonnes voogdijstrijd. En aan de verscheurde band met haar moeder, die zelf nog altijd rondloopt met schuldgevoelens, omdat ze – deels uit schaamte – nooit durfde in te grijpen.

Georgina Verbaan brengt dat verdriet goed over met mooi klein gehouden spel, hoewel vooral Abbey Hoes de show steelt als gekwelde dochter die de regie over haar leven in handen wil krijgen. Buiten is het feest confronteert kijkers zo met de onzichtbare littekens van seksueel misbruik. Een verhaal over slachtoffers die machteloos in zichzelf keren, tevergeefs proberen om anderen nog te ontzien, en steeds verder van elkaar verwijderd raken. Totdat de stilte eindelijk wordt doorbroken.