Kevin Costner vraagt rechter om echtgenote uit huis te zetten

Op 1 mei besloot Christine Baumgartner (49) dat het genoeg geweest was en zei ze Costner dat ze wilde scheiden. In hun huwelijkscontract staat dat zij vervolgens binnen 30 dagen hun huis moet verlaten, maar ze woont er nog steeds. Tot wanhoop van Costner, die naar de rechtbank is gestapt om haar uit zijn huis te laten zetten. Volgens hem is de enige reden dat ze blijft hem het bloed van onder de nagels halen en zoveel mogelijk geld overhouden aan de scheiding.

Nochtans zegt Costner haar al 1,45 miljoen dollar, zoals voorzien in het huwelijkscontract, te hebben gegeven om op zoek te gaan naar een nieuw optrekje.

Costner en Baumgartner trouwden in 2004 en hebben samen drie kinderen: Cayden (16), Hayes (14) en Grace (13).