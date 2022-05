Verwarring rond VI: ‘Johan Derksen heeft veel aanbiedingen gekregen’

Kijkers van het Eurovisie Songfestival waren dinsdagavond niet te spreken over het commentaar van Jan Smit. Had de zanger nog een kater te verwerken na afgelopen weekend? De nieuwe vrijdagavondsensatie van SBS6, Think Inside the Box, wekt ergernis op. Is John de Mol zijn magie kwijt? En: zorgt het programma Make Up Your Mind voor meer acceptatie van de LHBTIQ+-beweging? Jordi, die zelf homoseksueel is, denkt van niet. Verder in de podcast: de remake van de klassieker Dirty Dancing, de filmtip Operation Mincemeat en het ‘Maud-effect’ in Boer Zoekt Vrouw.

