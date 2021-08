'Aaliyah buiten bewustzijn vliegtuig ingedragen voor crash'

Kingsley Russell was nog maar dertien jaar toen hij een extra zakcentje verdiende door de bagage van Aaliyah en haar team te sjouwen toen zij voor opnames van een videoclip op de Bahama's waren, vertelt hij in het boek Baby Girl: Better Known as Aaliyah. De moeder van de tiener was de chauffeur van de zangeres, en hij reed mee toen zij naar het vliegveld werd gebracht.

Volgens Russell weigerde Aaliyah in het vliegtuig te stappen toen ze zag hoe klein dat was. Ze zou uit protest weer in de auto zijn gaan zitten en gezegd hebben dat ze hoofdpijn had en wilde slapen. Daarop kreeg ze een slaappil. Toen ze eenmaal sliep, zou iemand van haar team haar het vliegtuig in hebben gedragen, zo verklaart Russell volgens The Daily Beast in het boek, dat later deze maand uitkomt.

Uit onderzoek naar de crash waarbij Aaliyah en acht anderen omkwamen bleek dat het vliegtuig zo'n driehonderd kilo overladen was. Ook was er één passagier te veel aan boord en had de piloot, die sporen van alcohol en cocaïne in zijn bloed had, geknoeid met zijn papieren.