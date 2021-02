Frank Masmeijer voorlopig niet vrij: ’Dit is een enorme tegenvaller’

Ⓒ ANP/HH

Een bittere pil voor FRANK MASMEIJER (59). De gevallen showmaster had gehoopt maandag van de Belgische rechtbank te horen te krijgen dat hij weer op vrije voeten zou komen, maar helaas. De NCRV-coryfee werd tot negen jaar veroordeeld voor zijn aandeel in een omvangrijke cocaïnesmokkel-zaak. In oktober mag hij opnieuw een poging wagen om vervroegde vrijlating te krijgen.