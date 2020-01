Hoe er een einde kwam aan het BEATLES-tijdperk

The Beatles in 1964. Links manager Brian Epstein. Ⓒ Hollands Hoogte

Ze maken, op een kleine uitzondering na, al vijftig jaar geen muziek meer samen, maar ondanks dat blijven JOHN, PAUL, GEORGE en RINGO ongekend populair. De jubileumeditie van Abbey Road belandde drie maanden geleden op 1 en de liedjes van The Beatles worden nog steeds door miljoenen mensen beluisterd. Exact een halve eeuw geleden liepen The Fab Four, of beter gezegd: The Fab Three, voor de allerlaatste keer samen de legendarische de legendarische Abbey Road Studios.