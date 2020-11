Guido Weijers: ’Een grap zonder lach heeft geen waarde’

Weijers beaamt in een bericht op Instagram dat hij er niets voor voelt om zijn Oudejaarsconference voor een zaal met dertig man publiek te gaan spelen, het maximum aantal dat theaters nu vanwege de coronaregels mogen ontvangen. „Een zaal zonder lach is als cola zonder prik”, stelt Weijers. „Een grap zonder lach heeft geen waarde.”

De komiek en RTL hebben nog wel een aantal alternatieve scenario’s achter de hand, mochten de theaters aan strenge regels gebonden blijven. „Die vallen allemaal binnen de huidige regels, maar zijn iets minder veilig dan in een theater. Ik hoop gewoon nog steeds dat de overheid de veiligste optie mogelijk maakt en dat we gewoon in het theater kunnen spelen.”

Er is de afgelopen maanden voor zover bekend nog niemand met corona besmet in het theater. Daarom kreeg de overheid ook veel kritiek op de strenge restricties en zelfs wekenlange sluitingen waar theaters dit najaar na een stille zomer mee werden geconfronteerd.

Van ’t Hek, die de Oudejaarsconference voor de NPO doet, wil op een later moment bepalen of hij de televisieregistratie van zijn show goed genoeg vindt voor uitzending. Ook hij sprak dit weekend de hoop uit dat hij in theater Carré mag spelen voor 250 man.