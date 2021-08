Dochter van rapper Fetty Wap overleden

„Dit is mijn geweldige, mooie, grappige, levendige, liefdevolle, getalenteerde, slimme en koppige prinses en zeemeermin Aquarius”, schrijft moeder Lisa bij een foto van haar dochter in een zwembad. „Ze zeggen wel eens dat zielen liefde voelen dus als je dit bericht voorbij ziet komen, zeg tegen jezelf ’I love you Lauren’.” Lisa gebruikte daarbij de hashtag #rip, wat staat voor ’rest in peace’ oftewel ’rust in vrede’.

Lauren is het vijfde kind van de 30-jarige Fetty Wap. Hij heeft naar verluidt in totaal zes kinderen bij vijf verschillende vrouwen.

Fetty Wap is in Nederland vooral bekend van het nummer Trap Queen, dat in 2015 een bescheiden hit werd. Ook was hij te horen op de singles Bang My Head van David Guetta en Sia en All In My Head (Flex) van Fifth Harmony.