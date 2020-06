Groepsdruk rode draad in tienerboeken Cis Meijer

„Het is vaak een en al herkenning wanneer ik met de leerlingen praat”, vertelt Cis Meijer. Ⓒ Foto Marco Nauta

Dat veel jongeren het lastig vinden om voor zichzelf op te komen, merkt schrijfster Cis Meijer vaak tijdens lezingen op scholen. „Groepsdruk is van alle tijden. Daarom speelt dat thema een grote rol in mijn boeken”, legt ze uit. „Het is vaak voor iedereen herkenbaar.”