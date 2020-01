ZIEN: ’IJzige’ Queen Elizabeth na Megxit

Achter het stuur in haar Land Rover is de koningin vrijdagmiddag op gevoelige plaat vastgelegd. Met een ’ijzige’ blik verliet ze het Sandringham-landgoed in Norfolk om een jachtevenement bij te wonen waaraan ook haar kleinzoon Peter Philips deelnam.

Een beetje afleiding zal koningin Elizabeth vast geen kwaad doen. Volgens de Britse pers staan de telefoonlijnen tussen prins Harry, prins Charles, prins William en de koningin momenteel roodgloeiend om een oplossing te vinden voor het ’ontslag’ van de Sussexen.

