Will Smith noemt Oscar-klap resultaat van opgekropte woede

De acteur sloeg Chris Rock tijdens de uitreiking van de Academy Awards dit jaar nadat Rock een controversiële grap maakte over het kaalgeschoren hoofd van zijn vrouw Jada Pinkett Smith. „Dat was een gruwelijke nacht, zoals je je kunt voorstellen”, blikt Smith terug. „Er zijn veel nuances en complexiteiten. Maar het komt er op neer dat gewoon doordraaide.”

Smith is zich ervan bewust dat niets zijn gedrag rechtvaardigt, maar hij wil wel uitleggen hoe het zo ver heeft kunnen komen. Hij doorliep naar eigen zeggen dan ook tal van emotie. „Ik was de kleine jongen die zag hoe zijn vader zijn moeder in elkaar sloeg, snap je? Dat borrelde op dat moment allemaal op. Dat is niet wie ik wil zijn. Het was een woede die ik heel lang had opgekropt.”

Smith stormde in maart tijdens de uitreiking van de Oscars het podium op toen Chris Rock een grap maakte over het kale hoofd van zijn vrouw. Jada Pinkett Smith lijdt aan de haarziekte alopecia en is daardoor kaal. Smith bood de dag na het incident al zijn excuses aan.