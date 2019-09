Flirty Dancing: blind date op de dansvloer

Liefde op de eerste dans, noemen de programmamakers het, met een knipoog naar de welbekende uitdrukking. Maar of het ook echt zo is, moeten we nog even afwachten. De eerste aflevering van Flirty Dancing is zondagavond te zien bij SBS6. In elke aflevering zijn twee singles te zien die in korte tijd een choreografie krijgen aangeleerd, die ze vervolgens op een bijzondere locatie samen moeten uitvoeren. Ze zien elkaar op dat moment pas voor het eerst.

Écht contact

Flirty Dancing is het eerste tv-programma wat Wendy van Dijk presenteert op de zender sinds haar overstap van RTL naar Talpa. „Het voelt als een match”, zegt ze hier zelf over. Van Dijk begon haar carrière ooit als danseres. „Vroeger ontdekten de meeste koppels elkaar op de dansvloer”, vertelt de presentatrice over de link tussen dansen en sjansen. „Door samen te dansen, maak je écht contact met elkaar. En kan er iets magisch gebeuren.”

Zo voelt het ook voor deelnemer Albert (73). Hij zegt: „Er is niets wat mij zo blij maakt als dansen en wat mij zo aan liefde doet denken.” Hij en de andere kandidaten leren in vier dagen een speciaal voor het feelgoodprogramma bedachte choreografie tijdens een intensieve training in de studio van acteur en danser Juvat Westendorp.

Spanning opvoeren

De singles zijn allen geen professionele dansers. Ieder van hen leert zijn of haar deel van de dans en als ze elkaar uiteindelijk zien, spreken alleen nog hun handen en voeten. Om de spanning op te voeren, beginnen alle singles hun dans met de ruggen naar elkaar toe. Daarna zullen hun blikken elkaar ook vinden. Intiem en intens! Ze maken zonder woorden hun dansroutine helemaal af.

De singles gaan de uitdaging aan omdat hun zoektocht naar de liefde nog niet succesvol is gebleken. „Ik heb blind dates gehad, ik heb speeddates gehad, maar het wil maar niet lukken”, aldus Giovanni (28). Een van de andere deelnemers, Nancy (38), kan niet wachten om haar dans uit te voeren met die nog onbekende partner. „Als ik ineens verliefd word, zou dat natuurlijk te gek zijn!”

Vervolgdate of niet?

Niet praten, maar dansen. In een verlaten Rijksmuseum in Amsterdam, de prachtige Broerekerk in Bolsward of bij de romantische vuurtoren op het strand van Texel. Stuk voor stuk bijzondere decors voor de swingende blind dates, waardoor het hele programma de sfeer van een romcom ademt.

Pas na afloop mogen de singles vertellen wat ze voelden tijdens de dans. Is de vonk overgeslagen? Ze delen dan, apart van elkaar, of er een vervolgdate in zit om elkaar echt te kunnen spreken.

Flirty Dancing is vanaf 8 september elke zondag om 21.30 uur te zien bij SBS6.