Pamela Anderson na één jaar huwelijk alweer gescheiden

„Pamela is net zo authentiek in de liefde als dat ze haar leven leidt. Deze korte, maar stormachtige romance was een ’pandemie-relatie’. Ze vonden elkaar op het juiste moment en zaten vanwege het coronavirus in een bubbel, maar die bubbel is nu uiteen gespat”, aldus een bron tegen Rolling Stone.

Pamela was eerder getrouwd met Tommy Lee, met wie ze twee zoons kreeg. Daarna gaf ze nog eens haar jawoord aan Kid Rock en Rick Salomon, met wie ze zelfs twee keer trouwde. In januari 2020 trouwde ze met filmproducent Jon Peters, om die verbintenis twaalf dagen later alweer te laten ontbinden.