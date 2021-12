Charlie Puth heeft corona

„Hey iedereen. Ik heb vanochtend positief getest op Covid”, schrijft de zanger. „Ik voel me niet geweldig, maar ik denk dat ik het ergste wel gehad heb.” De zanger hoopt dat zijn bericht ervoor kan zorgen dat zijn volgers voorzichtig blijven, vooral met de aankomende feestdagen.

De 30-jarige zanger brak in 2015 door met zijn hit See You Again met Wiz Khalifa. In de jaren erna scoorde hij ook met nummers als Marvin Gaye en We Don’t Talk Anymore.