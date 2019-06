Rick Paul: ’Mij wordt veel geweigerd vanwege mijn geaardheid’

Dat zegt Rick Paul in Volkskrant Magazine. „Tegen mij wordt vaak gezegd: ’Sorry, maar niemand zit erop te wachten als jij een hetero speelt.’ Maar als er dan een goeie homorol langskomt, mogen de heterohunks dat doen.”

De acteur vervolgt: „Het is enorm conformistisch, en ik zit kennelijk in het bakje van ‘de vrolijke nicht’. Ik zou het niet erg vinden om de rest van mijn leven homo’s te spelen, want die heb je in allerlei varianten – het is namelijk een geaardheid, geen karaktereigenschap.”

Verschillen

„Het is niet zo dat ik het Waldemar persoonlijk niet gun, en in een perfecte wereld zou iedereen alles moeten kunnen spelen. Maar mij wordt nu veel geweigerd vanwege mijn geaardheid, dat moet dan andersom eigenlijk ook gebeuren.”

Volgens Rick Paul, die eerder dit jaar meedeed met Wie Is de Mol?, worden we ons dan pas bewust van de enorme verschillen in kansen in de filmwereld. „Het is een beetje zo: als Waldemar die mooie homorol mag spelen, dan wil ik ook de hoofdrol kunnen krijgen in kickboksserie Vechtershart.”