Premium Het beste van De Telegraaf

Idris Elba weigert Martini als knipoog naar Bond Luther-film: zwaarmoedige rechercheur verkent grenzen

Door Bernice Breure Kopieer naar clipboard

In Luther: The Fallen Sun breekt de getergde rechercheur Luther (Idris Elba) uit de gevangenis om een seriemoordenaar te stoppen. Ⓒ John Wilson/Netflix

Hij heeft een flitsende Hollywoodcarrière en wordt al jaren getipt als de potentiële eerste zwarte James Bond. Je zou bijna vergeten dat de Britse acteur Idris Elba (50) pas doorbrak met zijn vertolking van (John) Luther in de gelijknamige politieserie. Na dertien jaar is er de filmversie: Luther: The Fallen Sun.