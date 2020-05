Zo klinkt ’alleen thuis’

,,Ik zit op school en doorloop een voor een alle klassen”, vertelt de veelzijdige Stephen Emmer. Ⓒ Foto Anko Stoffels

Of toeval bestaat? In elk geval is het hoogst opmerkelijk dat Stephen Emmer, de man achter zowel de bekende tv-tunes van RTL Boulevard en het NOS Journaal als internationaal geprezen albums als International blue en Homeground uitgerekend nu een plaat uitbrengt, die als de ultieme soundtrack kan worden aangeduid voor thuis blijven.