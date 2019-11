PowNed begint stappen tegen publieke omroep

PowNed stapt eerst naar de geschillencommissie van de publieke omroep. „En als de uitspraak voor ons niet goed is, zullen we naar de bestuursrechter stappen”, aldus voorzitter en presentator Dominique Weesie. Hij zegt dat hij met vier andere omroepen praat, die zich mogelijk bij de actie willen aansluiten. „De kans is groot dat wij dit niet alleen gaan doen.”

De klachten van PowNed gaan onder meer over het programma Onrecht!, waarin Bram Krikke en Dennis Schouten in actie komen voor consumenten met klachten. Volgens PowNed mogen de afleveringen niet online worden gedeeld. „Als omroep moet je jezelf kunnen blijven profileren. Aan mij wordt gevraagd: zijn jullie geprofileerd genoeg, hebben jullie genoeg contact met de eigen achterban? Dat kan niet meer.”

De NPO zegt in een reactie beeldmateriaal gebundeld te willen aanbieden op platforms als YouTube, bijvoorbeeld via het gezamenlijke NPO3-kanaal. Dat moet versnippering voorkomen.

Volgens PowNed dreigt de NPO met een boete van ruim een half miljoen euro. Ook zou de uitzendlicentie kunnen worden ingetrokken. Volgens de NPO is er alleen uitgelegd wat de gevolgen kunnen zijn van het niet naleven van de Mediawet.