Jamai neemt nieuwe versie track Avicii op

De samenwerking kwam tot stand na het idee om mensen aan iets anders te laten denken dan alleen maar het coronavirus. „Muziek verbindt en helpt ons gedachten te verzetten. Om juist een dancetrack te arrangeren voor dit philharmonisch orkest geeft aan hoe groot raakvlakken van verschillende muziekstromen kunnen zijn”, laat Loman weten.

Het is niet de eerste keer dat de zanger en het Philharmonisch samenwerken. Anders was het wel, want ditmaal zingt Loman thuis vanachter zijn piano en begeleiden de 80 musici van het orkest hem eveneens vanuit huis.