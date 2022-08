Paris Hilton noemt optreden bij Tomorrowland ’episch’

„De locatie is echt ongelooflijk en het is zo’n eer om hier te mogen spelen”, zei Hilton tegenover RTL Boulevard. „Ik had het enorm naar mijn zin. Er hing zo’n goede energie, iedereen was lekker aan het dansen en zingen. Het was magisch.”

Ook de man van Hilton, Carter, leek van haar optreden en het feest te genieten. Hij danste mee tijdens haar optreden. „Ik noem mezelf de gelukkigste man ter wereld”, vertelde hij aan het entertainmentprogramma.

Hilton was echter al voor haar optreden van zondag op het dancefestival te vinden. Een dag eerder ging ze undercover de menigte in, deelde ze zondag op Twitter. Ze droeg een masker en had een pruik op.