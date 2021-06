Bob Odenkirk wolf in schaapskleren in ’Nobody’

Bob Odenkirk ontpopt zich in ’Nobody’ tot een man die niet met zich laat sollen. Ⓒ Foto PR

Ontbijten, vuilnis buitenzetten, de bus pakken en op het werk cijfertjes invoeren. Voor Hutch (Bob Odenkirk uit Better call Saul) is elke dag een herhaling van de vorige. Buren, collega’s en zelfs zijn gezin zien hem aan voor een sul. Maar in Nobody blijkt de vork heel anders in de steel te steken.