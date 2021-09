Gordon boos om ’onzinverhalen’ en ’leugens’ over hondje Toto

„Voor de zoveelste keer moet ik mezelf weer verdedigen tegen onzinverhalen en lasterlijke en smadelijke leugens die worden verspreid door Mediacourant”, schrijft Gordon dinsdag op sociale media. Eerder sommeerde de zanger de website al om haatreacties onder artikelen over hem te verwijderen. Mediacourant bood excuses aan en schakelde de mogelijkheid om reacties te plaatsen onder berichten uit.

Volgens Gordon verschijnen er sindsdien ’gemiddeld drie artikelen per week’ die hem ’als persoon en als tv-maker onderuit halen’. „Duidelijk is de boodschap niet goed overgekomen en riskeren ze alsnog een gang naar de rechter.”

De zanger geeft aan dat zijn ’grens bereikt’ is, omdat de website Linda.nl de ’schadelijke, suggestieve en onjuiste berichtgeving’ heeft overgenomen. „Ik moet nu weer een statement maken over mijn hond, kotsmisselijk word ik ervan.”

Gordon is nu al in Dubai zonder zijn hond, maar dat betekent niet dat het beestje in Nederland achterblijft. „Mijn hond gaat gewoon mee naar Dubai op 17 oktober, ik ben nu in UAE om mijn visum te regelen. Het is werkelijk waar zo schadelijk en schandelijk wat zogenaamde roddelsites weer aanrichten met hun leugens. Ga wat nuttigs doen voor de maatschappij en besteed je tijd aan iets wat mensen beter maakt in plaats van verziekt!”