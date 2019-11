’Museum met de sfeer van een familiebedrijf’

John Fentener van Vlissingen in Pulchri Studio bij een sculptuur van Eppe de Haan. Op de achtergrond een schilderij van Sophie Steengracht en een foto van Bastiaan Woudt. Ⓒ Foto Michel van Bergen

Al tien jaar geeft zakenman John Fentener van Vlissingen (80) onbekende, talentvolle kunstenaars met zijn Van Vlissingen Art Foundation een stevig steuntje in de rug door hen een inspiratiereis, een expositie en een catalogus aan te bieden. Die tentoonstellingen waren tot op heden op diverse plekken te zien, zoals nu in het Haagse Pulchri Studio. Maar vanaf volgend jaar zal dat in Singer Laren gebeuren. De reisondernemer heeft zich voor vijf jaar vastgelegd als sponsor van dat museum.