Wijnboer Ilja Gort kan niet terug naar zijn Franse kasteel

Gelukkig neemt zijn zoon Klaas steeds meer de dagelijkse leiding op zich. Zij hebben elke dag per Skype contact over de lopende zaken op het chateau. Ilja Gort focust zich nu in Nederland op het schrijven van een nieuw boek, laat hij maandag weten.

In Godendrank vertelt de vinoloog en schrijver over Abel en zijn vrouw Angela die hun winkeltje in de Amsterdamse Jordaan verkopen om een wijnboerderij in Zuid-Frankrijk te beginnen. Gort benadrukt dat de roman niet autobiografisch is. Het boek ligt sinds vorige week in de winkels.