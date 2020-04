Speciale corona-editie Amerikaanse Sesamstraat

In The ABC’s of Covid-19 vertellen een medisch correspondent en presentator van CNN over het longvirus en worden tips gegeven en vragen beantwoord die kinderen en hun ouders hebben. Ze worden bijgestaan door bekende Sesamstraat-bewoners als Big Bird (de gele ’broer’ van Pino), Elmo en Grover. De special is zaterdag te zien op televisie en gratis online te volgen.

De Amerikaanse Sesamstraat snijdt vaker de meer serieuze thema’s aan. Zo was er al een pop met een verslaafde moeder en woonde er in Sesamstraat een dakloze pop. Daarnaast kwamen onderwerpen als pesten, kinderen met ouders in de gevangenis en autisme voorbij.