Lied van Ramses Shaffy door heel Nederland te horen

Ⓒ ANP

Radiozenders en diverse carillons van kerktorens hebben dinsdag om 16.55 het nummer Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder van Ramses Shaffy gespeeld. Zeker dertig beiaardiers deden mee met de actie, waaronder die van de Martinitoren in Groningen, de Peperbus in Zwolle en de Sint Bavokerk in Haarlem. Radiozenders als NPO 3FM, NPO Radio 5 en Radio 10 brachten het nummer ten gehore.