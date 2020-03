Tom Hanks: ’We voelen ons beter’

„Dag allemaal. Het is nu twee weken na de eerste symptomen en we voelen ons beter”, schrijft de 63-jarige acteur op Twitter. Hij pleit ervoor dat iedereen zich aan de regels houdt. „Door thuis te blijven geef je het aan niemand door en word je ook door niemand besmet. Logisch toch? Het duurt even, maar als we voor elkaar zorgen, helpen waar we kunnen en wat comfort inleveren, zal dit voorbijgaan. We redden ons hier wel uit”, besluit Hanks zijn post.

De acteur en zijn vrouw verblijven momenteel in Australië vanwege opnames voor een film over Elvis Presley. Hij speelt de rol van Colonel Parker, de in Nederland geboren manager van Presley. Tom en Rita waren voor zover bekend de eerste grote Amerikaanse sterren die zijn besmet met het longvirus. De opnames voor de film zijn inmiddels voor onbepaalde tijd uitgesteld.