Marvel-baas bevestigt eerste transgenderpersonage in nieuwe film

Een student vroeg de Marvel-baas of er plannen waren om meer LGBTQ-personages toe te voegen aan het Marvel-universum, met name of er ook transgenderpersonages geïntroduceerd worden. „Ja, absoluut”, luidde het antwoord van Feige. „Heel spoedig. In een film die we nu aan het maken zijn.”

Feige liet niet weten in welke film het personage verschijnt, of wanneer de bewuste film uitkomt. Verder zei de producent dat Marvel streeft naar meer diversiteit in hun films. Eerder maakte Feige al bekend dat er een homoseksueel en een dove in de film The Eternals zou spelen. The Eternals moet aan het einde van 2020 uitkomen.