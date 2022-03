Do: ’Ik heb Jeroen Rietbergen vol in zijn gezicht geslagen’

In de podcast Met z’n allen van Gwen van Poorten voegt Do daaraan toe Rietbergen ’vol in zijn gezicht’ te hebben geslagen toen hij aan haar zat. „En heb ik tegen hem gezegd: dude, what the f*ck! Hoezo doe jij dat? Hij heeft toen ook gezegd: sorry, ik zal het niet meer doen.”

Daarna is het bij haar niet meer gebeurd. De zangeres vindt het wel raar dat de verhalen over Rietbergen, die erkende relaties van ’seksuele aard’ te hebben gehad en opstapte bij The Voice, pas zo laat aan het licht kwamen. „Hij heeft het dus blijkbaar zijn hele leven lang gewoon voortgezet”, zegt ze. „Ik was gewoon verbaasd dat het zo lang zo ver heeft kunnen komen. Omdat ik dacht: dit weet iedereen toch?”

Bespreekbaar

Do is blij dat het onderwerp door Boos meer bespreekbaar is geworden. „Ik vind het supergoed dat vrouwen veel mondiger zijn; dat ze durven zeggen: dit klopt niet. En het heeft wel absoluut een bewustwording gecreëerd bij heel veel mannen.”

In een reactie op de beschuldigingen liet Peter Plasman, de advocaat van Rietbergen, in februari al aan De Telegraaf weten ’de aantijgingen van deze dame op dit moment te laten voor wat ze zijn’.