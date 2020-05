Benauwende duisternis op de oceaanbodem

Boren op recorddiepte. Mysterieuze verdwijning. Doofpotaffaire. In de eerste minuut van Underwater flitsen er krantenkoppen langs die geen twijfel laten bestaan over waar we naar gaan kijken. Duisternis en horror op de zeebodem. En dat is dan ook precies wat de kijker in anderhalf uur krijgt voorgeschoteld.