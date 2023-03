Siemon de Jong stopt na twintig jaar met Taarten van Abel

De presentator kijkt met veel plezier terug op de afgelopen jaren, maar heeft zelf besloten te stoppen. „Ik wil mijzelf niet herhalen en ook de magie van het programma niet verliezen. Ik heb veel bijzondere ontmoetingen gehad en mooie gesprekken mogen voeren. Nu heb ik zin om nieuwe dingen te doen”, laat hij weten.

Voortbestaan

Een woordvoerder van omroep VPRO laat aan het ANP weten nog niet te weten of het programma na het vertrek van De Jong mogelijk doorgaat met een andere bakker.

In Taarten van Abel wordt De Jong door een kind uitgenodigd om een taart te bakken voor een speciaal iemand. Tussen het bakken door voeren zij gesprekken over het leven van het kind. In een speciale aflevering, die zondag 2 april te zien is op NPO Zapp, zal De Jong met oud-deelnemers terugblikken op de afgelopen twintig jaar.