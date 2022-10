Pete Davidson en Michelle Yeoh in nieuwe Transformers-film

Regisseur Steven Caple Jr. deelde op zijn Instagram-pagina een aantal video's, waarin beide acteurs te zien zijn in een studio. Yeoh zal het personage Airazor vertolken, terwijl Davidson de rol van Mirage voor zijn rekening neemt.

Pete Davidson werd aanvankelijk bekend als komiek, maar heeft ook rollen gehad in films als The Suicide Squad en Bodies Bodies Bodies. Yeoh werd onder meer bekend van haar rollen in de James Bond-film Tomorrow Never Dies en Crouching Tiger, Hidden Dragon.

Transformers: Rise of the Beasts is alweer de zevende film uit de Transformers-franchise. De film met onder anderen Anthony Ramos, Dominique Fishback en Ron Perlman in de gelederen moet uitkomen op 9 juni 2023.