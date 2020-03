Precies rond dezelfde tijd als dat zijn nieuwe EP De Belofte uitkwam, sloeg de coronacrisis ook toe in de entertainmentwereld. Luistersessie met de pers en fans? Dikke streep erdoor. Toch besloot hij de EP, waarvan hij eerder aan zijn fans had beloofd dat die begin 2020 zou komen, uit te brengen. „Wij artiesten entertainen altijd”, vertelt rapper Yes-R aan De Telegraaf. „Of dat nou digitaal is, of niet.”