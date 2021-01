Feestende Estelle Cruijff hoeft voorlopig huis niet uit

Cruijff moest maandag voorkomen vanwege een betalingsachterstand bij haar voormalige vriend Jacques Parson. De socialite zou hem zo’n 160.000 euro verschuldigd zijn, nadat hij een appartement voor haar kocht. Parson was zelf wel aanwezig bij de zitting en eist 2 miljoen euro van Cruijff.

Ondanks dat de rechter ’verbaasd’ was dat Estelle zelf niet aanwezig was, pakte volgens Shownieuws de rechtszaak gunstig uit voor Estelle: de rechter heeft dinsdag besloten dat Estelle de komende jaren de maandelijkse zesduizend euro moet blijven afbetalen. Het bedrag van 160.000 euro hoeft Cruijff voorlopig niet terug te betalen, omdat nog niet duidelijk is of dit bedrag een schenking of een lening was.

Hierover verschillen de twee partijen van mening: de advocaat van Estelle stelt dat mondeling was afgesproken dat dit een schenking was en dat meerdere getuigen kunnen bevestigen. De rechter zal over zes weken beslissen hoe het verder gaat.

Haar advocaat Lex de Jager is tevreden omdat volgens hem uit de rechtszaak van maandag en het vonnis van dinsdag zal blijken dat Estelle ’geen wanbetaler is’. Hoewel Estelle er zelf dus niets van meekreeg, zal ook zij opgelucht ademhalen: door dit vonnis hoeft zij voorlopig dus ook niet het appartement in Amsterdam uit - al heeft ze het te midden van de coronapandemie al tijdelijk verlaten om de Nederlandse lockdown te ontvluchten - of haar huis op Ibiza te verkopen, zoals eerder nog het geval leek. Heeft ze in elk geval zes weken respijt.