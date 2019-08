Gordon kiest winnaar logeerpartijtje

„Lieve mensen, wat een geweldige reacties op mijn ’nachtje slapen bij Gordon thuis’”, reageert Gordon maandag enthousiast. De zanger heeft uit alle aanmeldingen een logé uitgekozen wiens verhaal hem het meest had geraakt. De keuze viel op Mariëlle, van wie de 17-jarige zoon een aantal weken geleden een eind aan zijn leven heeft gemaakt.

„Dus ter ere van zijn nagedachtenis en om aandacht te vragen voor een steeds groter aantal zelfdodingen onder jongeren. Mijn hemel, wat ben ik dan bevoorrecht dat ik met zoiets simpels iemands gebroken hart een beetje kan helen en een leuke dag en nacht kan bezorgen.”

In een filmpje is te zien hoe Gordon de winnares laat weten dat hij haar heeft gekozen. Ze reageert ook geëmotioneerd. Mariëlle mag samen met een gast een nachtje in het luxe stulpje doorbrengen. Ook krijgt ze een meet-and-greet, ontbijt en diner.