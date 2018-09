Star Trek-acteur Takei beschuldigd van seksueel wangedrag

Brunton was toen 23 en Takei 44. Zij hadden elkaar ontmoet in een bar en hadden telefoonnummers uitgewisseld. „Hij kon goed luisteren, ik had problemen met mijn vriendje”, stelt Brunton. Takei en het model gingen samen uit eten en naar een theater.

Tijdens een drankje later, zou Brunton opeens duizelig zijn geworden en buiten bewustzijn zijn geraakt. Toen hij wakker werd, was Takei bezig zijn broek en onderbroek uit te trekken. „Ik probeer je wat comfortabeler te laten zijn”, zou de Star Trek-acteur hebben gezegd. Daarna rende Brunton weg.

Weinstein en Spacey

The Hollywood Reporter heeft gesproken met vier vrienden van het voormalig acteur die bevestigen dat hij ze in 1981 in vertrouwen dit verhaal heeft verteld. Takei was niet voor commentaar bereikbaar.

De Star Trek-acteur is de zoveelste Hollywood-ster die de afgelopen weken wordt beticht van seksueel wangedrag. Onder meer producent Harvey Weinstein, acteur Kevin Spacey en komiek Louis C.K. gingen hem voor. Talloze grote partijen in Hollywood hebben de samenwerking met de mannen verbroken.