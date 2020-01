Sarah Jessica Parker kiest tussen Mr. Big en Aiden

Sarah Jessica Parkers karakter Carrie Bradshaw had in de serie relaties met Mr. Big (l.) en Aiden. Ⓒ Hollandse Hoogte/Getty Images

Fans van de populaire jarennegentigserie Sex & The City discussiëren er al jaren over: past het hoofdpersonage Carrie Bradshaw nou beter bij Mr. Big of Aiden? Sarah Jessica Parker, de vertolkster van de hippe New Yorkse journalist, heeft in een interview met de podcast The Bradshaw Boys laten weten dat zij er wel uit is.