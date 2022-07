Filmrecensie Helse Hollanders in horror ’Speak no evil’

Door Fabian Melchers

Fedja van Huêt en Karina Smulders zien er misschien uit als een vriendelijk echtpaar, maar schijn bedriegt in ’Speak no evil’.

Heel vriendelijk zijn ze, de twee Nederlanders die Bjørn en Louise op vakantie leren kennen. Zo vriendelijk dat het een beetje ongemakkelijk wordt. Toch is dat geen reden om een leuke uitnodiging af te slaan. Dus rijdt het Deense koppel in Speak no evil naar Brabant, waar de hel kan beginnen.