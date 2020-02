Petitie Radio 2-dj’s voor snellere aanpak aardbevingsproblemen

De radio-dj’s willen de aardbevingsproblematiek met deze petitie bovenaan de agenda van de Tweede Kamer krijgen. In de BNNVARA-radioshow Jan-Willem Start Op! volgen de radio-dj’s al een week de wanhoopsactie van Dhani Hoekstra, een gedupeerde Groninger die door de trage afhandeling van de aardbevingsproblematiek geen uitweg meer zag en in hongerstaking is gegaan. Zijn verhaal raakt de radio-dj enorm en de gezondheid van de 41-jarige Hoekstra baart hem zorgen.

In de petitie pleiten de dj’s voor een snellere en menselijkere aanpak. Bij deze noodsituatie hoort volgens hen een (nood-)wet. Bij 40.000 ondertekeningen willen de dj’s de petitie overhandigen aan de Tweede Kamer.