Madonna maakt opwachting in videoclip Snoop Dogg

Hoewel het slechts gaat om een bijrolletje, had Madonna het naar haar zin op de set. „Het was zo leuk om mee te doen in de videoclip voor zijn nieuwe nummer Gang Signs”, schrijft ze op Twitter.

.

Dat Snoop Dogg haar heeft gevraagd voor de videoclip, is niet zo gek. In het nummer rapt hij namelijk over de Amerikaanse zangeres. Zo zegt hij onder meer dat hij ’joints doorgeeft aan Madonna’.

Gang Signs staat op Snoop Doggs achttiende studioalbum From Tha Streets 2 Tha Suites, dat vorige maand verscheen.